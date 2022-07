Vettel üvöltve szurkolt vezetés közben Mick Schumachernek

Silverstone-ban megtört a jég és Mick Schumacher megszerezte karrierje első pontjait a Forma-1-ben, miután a nyolcadik helyen ért célba a Brit Nagydíjon. A futamon ott volt az édesanyja, Corinna, aki a csapatrádión gratulált neki, míg testvére, Gina pezsgővel locsolta le, miközben interjút adott.

Mick Schumacher’s sister, Gina, celebrating his first points in F1 is everything ❤️🍾

(via gina_schumacher/IG) pic.twitter.com/GXk1ld1DC3

— ESPN F1 (@ESPNF1) July 4, 2022