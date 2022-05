Csak egy dobása volt, Leclerc így is megkaparintotta a pole-t

Bár hibázott a Q3-ban, így is a ferraris Charles Leclerc szerezte meg a pole-t a Forma-1 Spanyol Nagydíján. A Red Bull holland versenyzője, a címvédő Max Verstappen indul mellőle, míg a harmadik rajtkocka Carlos Sainzé.

A Mercedesnél nagyon optimistán várták az időmérőt a fejlesztéseknek köszönhetően, George Russell a negyedik, Lewis Hamilton a hatodik a rajtrácson – kettejük közé Sergio Pérez férkőzött oda.

Bár a versenyhétvégét eddig tematizálta, hogy az Aston Martin a Red Bulléhoz hasonló autóval jelent meg Barcelonában, ehhez képest a csapat mindkét versenyzője, Sebastian Vettel és Lance Stroll is kiesett már a Q1-ben. Az időmérő első szakaszának drámája Fernando Alonsóé volt, a hazai pályán versenyző spanyol ugyanis forgalomba került a hajrában, így végül csak a 17. helyet szerezte meg.

A Q2-nek is megvolt a maga nagy vesztese, Lando Norris épphogy elhagyta a pályát négy kerékkel, amiért elvették a legjobb köridejét, így hiába érezte magát a top10-ben, végül lecsúszott a továbbjutásról. Mindez azt is jelentette, hogy a Haas mindkét versenyzője, Kevin Magnussen és Mick Schumacher (akinek a harmadik szabadedzésen lángra kapott az autója) bejutott a Q3-ba. Egyébként ez volt a hétvége elő szakasza, hogy lenyomták Leclerc-t, a monacói a három szabadedzésen, majd a kvalifikáció első szakaszában is a leggyorsabb volt, ezúttal azonban Verstappen neve mellé került a legjobb idő.

A Q3 elején Leclerc csúszott meg egy kanyarban, így a félidőhöz közeledve egyedüliként volt mért idő nélkül és gyakorlatilag egy dobást hagyott magának – Verstappen vezetett ekkor Sainz és Pérez előtt.

A monacói ugyanakkor egy nagyon komoly kört rakott össze a hajrával, így aztán magabiztosan szerezte meg a pole-t. Karrierje során 13-szor nyerte meg az időmérőt.

Verstappennek a végén valami motorproblémája akadt, így a boxba hívták, de a második rajtkocka így is az övé maradt. Sainz a harmadik, Russell a negyedik helyről indulhat majd a vasárnapi futamon.

A top10 további sorrendje így alakult: Russell, Pérez, Hamilton, Valtteri Bottas, Magnussen, Daniel Ricciardo, Schumacher. A német versenyző karrierje során először jutott egyébként a Q3-ba.

A 66 körös Spanyol Nagydíj vasárnap 15 órakor kezdődik.

