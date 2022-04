Leclerc idei első hibája a dobogóba került, Verstappen nyert Imolában

Max Verstappen nyerte vasárnap az Emilia Romagna Nagydíjat.

A futamon egészen katasztrofálisan kezdett a Ferrari, az első sorból rajtoló Charles Leclerc előtt elsuhant Max Verstappen és Sergio Pérez is, sőt még Lando Norris is bevetődött a monacói elé. Eközben Carlos Sainz is beragadt az indulásnál, ráadásul Daniel Ricciardóval úgy koccant össze, hogy a kavicságyból húzták ki a kocsiját és nem tudta folytani.

Egy másik spanyolnak is korán véget ért a versenye, Fernando Alonso autóján az oldaldoboz tört el annyira, hogy kénytelen volt feladni a futamot. A vizes pályán induló nagydíjon viszonylag korán mindenki mediumra váltott, de lógott is az eső lába végig a levegőben. Végül azonban igazuk lett a csapatoknak, mert arra tippeltek, hogy pont elkerüli őket a további csapadék. Ennek a második kerékcserénél volt csak jelentősége.

Nem hozott hatalmas előzéseket a futam, Verstappen érinthetetlen volt végig, a leggyorsabb időt is ő futotta, az igazi kérdés a második hely sorsa volt. Leclerc ugyanis megszállottan üldözte Pérezt, ám végül ez lett a veszte, mert az 53. körben túl merészen hajtott be a sikánba, amitől teljesen megpördült a kocsija és a harmadik helyről egészen a kilencedikig zuhant vissza.

Ezzel a dobogós hely Norris ölébe hullott és az egész nap végtelenül kiegyensúlyozottan vezető George Russell, aki a 11. helyről rajtolva jött föl egy újabb negyedik hellyel gazdagodott. Érdemes megemlíteni Valtteri Bottas ötödik helyét, aki ezzel az eredménnyel kiautózta a maximumot az Alfa Romeóból. Leclerc végül a hatodik helyre jött föl a hibája után,

Verstappen pedig mindkét versenyét megnyerte, amin nem esett ki.