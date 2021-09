„Életveszélyes” – Ralf Schumacher szerint egy versenyzőnek semmi helye a Forma-1-ben

A Forma-1 Holland Nagydíja az eddiginél is jobban kiélezte az ellentétet a Haas két versenyzője, Nyikita Mazepin és Mick Schumacher között. Minden az időmérőn kezdődött, amikor mindketten kiestek a Q1-ben, majd az orosz arról kezdett panaszkodni, hogy a némettel kivételez a csapat, és neki ez nem tetszik, míg Schumacher azon a véleményen volt, hogyha Mazepinnek van is bármilyen problémája, azt egymás közt és nem a sajtó bevonásával kéne rendezniük.

A vasárnapi futamon aztán volt egy elég veszélyes manőver a két csapattárs között, Mazepin védekezett elég agresszíven Schumacherrel szemben a célegyenes kezdetén való kigyorsítás közben, össze is ért a két Haas. A német szóvá is tette ezt utólag, majd megjegyezte:

Úgy tűnik, hogy a fejébe vette, előttem marad bármi áron.

Mazepint már eddig is sok kritika érte az újonc szezonja alatt, most a családilag is érintett Ralf Schumacher szállt bele, aki a német Sky Sportsnak mondta, az oroszhoz hasonló versenyzőknek nincs helyük a Forma-1-ben.

„Mick ideális helyzetben volt, hogy előzzön, mire Mazepin kétszer is átvágott előtte, még az első szárnyából is letört egy darabot. Ekkora sebességnél az ilyen megoldások életveszélyesek. Ilyen manőverekkel Nyikitának semmi helye a Forma-1-ben. A kockázat, amit vállal nincs összhangban a tehetségével. Günther Steinernek [a Haas csapatfőnökének] azonnal közbe kell lépnie. Még, ha fontos is a pénz, nem sodorhatot veszélybe a saját csapatodat” – mondta a karrierje során hat futamgyőzelmet arató Ralf Schumacher unokaöccse védelmében.

A Haas szezonja eddig eléggé csalódást keltő, a két újonc versenyző egyelőre egy pontot sem szerzett, így a csapat a tök utolsó a konstruktőrök versenyében, ráadásul egyre komolyan a belső viszály.