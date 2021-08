Norrisnak rendesen tönkrevágta a hétvégéjét az időmérős baleset

Szegény Lando Norris, szombat délután még úgy nézett ki, hogy ő lehet a Belga Nagydíj időmérőjének meglepetésembere, hiszen az első két etapban, a Q1-ben és a Q2-ben is ő volt a leggyorsabb.

Aztán hiába szólt a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel a Q3 elején, hogy az eső miatt a pályán áll a víz, és félbe kellene szakítani az időmérőt, ez nem történt meg, a McLaren brit pilótája pedig kicsúszott, és csúnyán összetörte az autóját.

Norris a könyökét fájlalta, de szerencsére zúzódásokkal megúszta a balesetet, ám mivel nem volt mért ideje, így ő lett az utolsó a Q3-ban. Ez alapján a tizedik hely jutott volna neki, de mivel az előtte végző Valtteri Bottas a Hungaroringen okozott baleset miatt öt hellyel visszacsúszott, így Norris a kilencedik pozícióba lépett előre.

Vasárnap délelőtt aztán kiderült, újra kell terveznie a futamot Norrisnak, a McLarennél ugyanis arra jutottak, az ütközés miatt váltót kell cserélni a brit pilóta autójában, ami automatikusan öthelyes visszasorolást jelent a rajtrácson.

Lando Norris will take a five-place grid penalty as @McLarenF1 confirm gearbox change after his crash in qualifying

Norris will now start in P14 #BelgianGP 🇧🇪 #F1 https://t.co/P7alGbgBs6

— Formula 1 (@F1) August 29, 2021