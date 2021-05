Leclerc hiába nyerte az időmérőt, nem indul a futamon

Komoly hullámvasutazás lett a hazai versenyhétvége a Ferrari monacói pilótájának, Charles Leclerc-nek.

Az első szabadedzésen gondjai voltak a váltóval, és az utolsó helyen zárt, majd a második edzést ő nyerte, ahogyan a szombati időmérőt is, ami azzal ért véget, hogy nekicsapta az autóját a falnak.

A vasárnapi futam előtt aztán ismét a váltóval akadt problémája Leclerc-nek, és előbb az derült ki, hogy nem tud felállni a rajtrácsra, majd eldőlt, hogy nem is indul a versenyen.

BREAKING: Leclerc will NOT start the race #MonacoGP 🇲🇨 #F1 pic.twitter.com/MUzhzp38a1

— Formula 1 (@F1) May 23, 2021