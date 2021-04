Régóta nem volt ilyen szoros a mezőny a Forma-1-ben

Szombaton még csak a második időmérő edzést rendezték Imolában a Forma-1-es szezonban, de máris izgalmas adat került elő.

Az Emilia-Romagna Nagydíj időmérőjén az első és a nyolcadik helyezett között mindössze 487 századmásodperc a különbség. Ilyen közel még nem volt egymáshoz az első nyolc autó 2012 óta, vagyis már kilenc éve.

The closest qualifying between the top eight since 2012 🤯

Lights out can't come quick enough 🤩#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/pMoBUkiERM

— Formula 1 (@F1) April 17, 2021