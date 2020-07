Miután lehetővé tették a Forma-1-ben, hogy a versenyzők sűrűbben váltogassák a sisakfestésüket, Lando Norris, a McLaren brit pilótája eltervezte, hogy minden futamon valami egyedivel fog előrukkolni. A hétvégén a Brit Nagydíj következik, Norris úgy döntött, hogy hazai pálya miatt versenyt ír ki a rajongói között.

A 6 éves Eva nyert, így az ő tervei alapján festették le Norris bukósisakját.

My helmet design for this weekend! THANK YOU EVA! Eva’s 6 and she created this for my design competition and it just reminded me a lot of when I was younger scribbling away coming up with some cool things, it’s just super original. Thanks for taking your time design it Eva ✊ pic.twitter.com/YAZoeJ1nqR

— Lando Norris (@LandoNorris) July 30, 2020