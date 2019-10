Japán Nagydíj: Leclerc balesetet okozott, a Mercedes a világbajnok

Sebastian Vettel és a Ferrari odapörkölt Japánban a Merciknek a Hagibisz tájfun miatt vasárnap, három órával az eredetileg tervezett versenyrajt időpontja előttre halasztott a Japán Nagydíj időmérő edzésén. 2006 óta nem volt olyan, hogy a Ferrari foglalja el az első két rajtkockát.

Aztán, nem sokkal később kiderült, mennyire más a futam, mint az időmérő. Az enyhén felhős, szeles időben Bottas Vettelt és Leclercet is lerajtolta, azonnal az élre állt.

LAP 1/53: Bottas gets a brilliant start and leads!

Drama behind as Verstappen and Leclerc tangle, and the Ferrari man tells the team his car has damage#JapaneseGP 🇯🇵 #F1 pic.twitter.com/JlW0yNLTbL

