Leclerc elmondta, miért szenvedett mindenki ugyanabban a kanyarban

A Forma-1-es Német Nagydíj sok-sok izgalmat, különösen a célegyenes előtti utolsó kanyar miatt, amely több pilótával is kibabrált. A futamon Sergio Perezen, Nico Hülkenbergen és Charles Leclerc-en is kifogott ez a szakasz, de megnézte a sódert Lewis Hamilton és Carlos Sainz is.

Joggal merülhet föl a kérdés, miért nem sikerült sokszor bevenni az utolsó, tizenhetes kanyart? A választ az egyik kiesőtől, Leclerc-től kaptuk meg, aki az autosport.comnak a következőt mondta:

Számomra elfogadhatatlan az effajta aszfalt a kerékvető után. Az ott egy dragsterpálya. Esőben nagyon veszélyes ráhajtani. Azt hiszem, olyan hetvennel mentem rá erre az aszfaltra, teljesen elveszítettem a kontrollt az autó felett, aminek nem szabadna megtörténnie egy Forma-1-es pályán. Mondom, vállalom a teljes felelősséget, ez nem kifogás a hibámért, de ilyen típusu aszfalt nem kerülhetne F1-pálya közelébe.

A dragsterpályákon gyorsasági versenyeket tartanak és Hockenheimben egyrészt rendszeresen tartanak ilyen versenyt, másrészt a tizenhetes kanyartól indulnak ilyenkor az autók. Ilyen helyeken messze nem olyan minőségű az aszfalt, mint a pálya többi szakaszán.

Hogy Leclerc-nek igaza van-e, amikor ezen lamentál, azt majd a Nemzetközi Autómobil-szövetség (FIA) döntheti el, mindenesetre elgondolkodtató.

Végeredmény, Német Nagydíj, Hockenheim (64 kör, 292,736 km, a pontszerzők): 1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:44:31.275 óra

2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 7.333 másodperc hátrány

3. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 8.305 mp h.

4. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 8.966 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 9.583 mp h.

6. Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 10.052 mp h.

7. Romain Grosjean (francia, Haas) 16.838 mp h.

8. Kevin Magnussen (dán, Haas) 18.765 mp h.

9. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 19.667 mp h.

10. Robert Kubica (lengyel, Williams) 24.987 mp h. leggyorsabb kör: Verstappen 1:16.645 perc, 61. kör pole pozíció: Lewis Hamilton (brit, Mercedes) Vb, pilóták:

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 225 pont

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 184

3. Verstappen 162

4. Vettel 141

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 120

6. Pierre Gasly (francia, Red Bull) 55

7. Sainz 48

8. Kvjat 27

9. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 25

10. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) és Lando Norris (brit, McLaren) 22-22

12. Magussen és Stroll 18-18

13. Nico Hülkenberg (német, Renault) 17

14. Albon 15

16. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 13

17. Grosjean 8

18. Kubica és Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 1-1 csapatok:

1. Mercedes 409 pont

2. Ferrari 261

3. Red Bull 217

4. McLaren 70

5. Toro Rosso 42

6. Renault 39

7. Racing Point 31

8. Haas és Alfa Romeo 26-26

10. Williams 1

Kiemelt fotó: Mark Thompson/Getty Images