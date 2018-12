Megváltozik az időmérő a következő Forma-1-es szezonban

A Forma-1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Media a pilótákat sújtó büntetések rendszerét folyamatosan fejlesztené, alakítaná. Ennek szellemében a 2019-es szezonban már érkezik is egy változtatás: ezentúl már az időmérőn elért helyezés alapján határozzák meg a visszasorolt pilóták sorrendjét.

Mindez annyit tesz, hogy nem lesz elég néhány kört kocsikázni mért idő nélkül, sőt az időmérő második harmadában sem engedheti meg magának senki, hogy már ne hagyja el a garázst.

További érdekesség, hogy egy közvéleménykutatás szerint magát a büntetési rendszert is megújítaná nem csak az F1 vezetősége, hanem a szurkolók is. A nyílt szavazáson a következő ötleteket dobták be a rajongók:

csökkentett friss gumi szettek a szabadedzéseken,

csökkentett pályán tölthető idő a szabadedzéseken,

plusz súly az időmérőre,

üzemanyag-áramlás, vagy felhasználható elektromos energia csökkentése az időmérőkön,

a DRS megvonása a büntetett pilótától a kvalifikációra,

stop-and-go büntetés pilótáknak a futamokra.

Kíváncsian várjuk, mi valósul meg ezek közül – ha egyáltalán bármi megvalósul.

Nyitókép: MTI/EPA/Franck Robichon