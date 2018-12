Trónok Harca lehet a Forma-1 következő idénye

A Forma–1-es szezon végén megindult a „pilótakeringő”: az idén a szokásosnál is nagyobb jövés-menés alakult ki. Akadnak meglepő húzások, újoncok, s látunk egy nagy visszatérőt is. Érdemes áttekinteni, hogyan vágnak neki a csapatok 2019-nek.

A Ferrari 19-re lapot húzott

Talán nem meglepő, hogy a Mercedes nem változtatott a jól bevált felálláson, vagyis maradt Lewis Hamilton és Valtteri Bottas is a csapatnál. Persze a német istállónak nincs oka módosítani, a brit pilóta világbajnok lett, a finn igazi csapatjátékos, ráadásul a Merci behúzta a konstruktőri vb-címet is. Egyedüli változás, hogy Esteban Ocont megszerezték tartaléknak, ami viszont komoly erősítésnek számít, sőt akár a jövőt is a francia jelentheti a csapatnál.

A legnagyobb rivális Ferrari úgy döntött, hogy nem Kimi Räikkönennel képzeli el a folytatást, pontosabban átkerült a fiókcsapatnak számító Sauberhez. Sokan számítottak arra szezon közben, hogy Daniel Ricciardo érkezik a helyére, ám mivel ő év közben bejelentette, hogy a Renault-hoz igazol, más megoldást kellett találni.

Daniel Ricciardo elhagyja a Red Bullt Alig kezdődött el a nyári szünet a 2018-as Forma-1-es szezonban, máris megindulhatnak az átigazolások.

Az olaszok pedig meghúzták azt, amire a rajongók vágytak: a saját nevelésű Charles Leclercnek adták az ülést. A monacói pilóta az elmúlt évet a Saubernél töltötte, így lényegében helyet cserél Räikkönennel és alighanem sokat tanulhat majd a négyszeres világbajnok Sebastian Vetteltől a csapatnál. Noha nem abszolút újonc, mégis egy kicsit úgy tűnik, 19-re – pontosabban 2019-re – lapot húz a Ferrari.

Izgalmas kérdés lesz a Red Bull szereplése is, hiszen az istálló egyértelműen újra bajnokaspiráns szeretne lenni, de ahogy fent említettük, az előzés királyát, Ricciardót elveszítette. A rendkívül ambiciózus, de sok rossz döntést hozó Max Verstappen mellé másik társ kellett az osztrákoknak és a Ferrarihoz hasonlóan ők is merészet húztak: a Toro Rossóban pallérozódó Pierre Gaslyt szerezték meg. A francia egyébként tényleg ígéretes, nem túl acélos kocsival többször a hatodik-hetedik helyért harcolt, 29 pontot gereblyézett össze az elmúlt évben.

A nagy visszatérő

Az egyik legjobban várt visszatérés is megvalósul: Robert Kubica újra Forma-1-es autót vezet majd, a Williams pilótája lesz. A lengyel versenyző 2011. február 6-án, egy olaszországi raliviadalon szenvedett súlyos balesetet, akkor karját, lábát és kézfejét is többször meg kellett operálni. Az elmúlt másfél évben már a száguldó cirkusz környékén legyeskedett, most végre valóban lehetőséget kap. Igazi közönségkedvencnek számít, versenytársak, szakemberek és drukkerek egyaránt ki lesznek hegyezve a teljesítményére.

A másik visszatérő a Toro Rosso elsőszámú pilótája, Danyiil Kvjat lesz. Az orosz torpedó karrierje javát a Red Bull tartalékcsapatában töltötte, ám 2017-ben annyira gyenge teljesítményt nyújtott, hogy szezon közben inkább szélnek eresztették és helyette bontogatta szárnyait Brendon Hartley, aki jövőre ülés nélkül marad. Kvjat öt idényben kapott szerepet eddig, 2015-ben a Red Bullal 95 pontot gyűjtött.

A negyedik helyért öldöklő harc lesz

Éppen a Toro Rossóban kap majd lehetőséget a brit születésű, de thaiföldi színekben versenyző Alexander Albon, aki harmadik helyen végzett legutóbb a Formula 2-ben. Kubica mellé is egy ifjonc kerül a Williamsnél, George Russelt eddig csak tesztpilóta volt, a következő évre felhozták a „nagyokhoz”. Az sem titok továbbá, hogy Räikkönennek kicsit szárnyai alá kéne vennie Antonio Giovinazzit, aki mindössze két nagydíjon mutatta meg magát eddig.

Hasonló a helyzet a McLarennel is, amely kihasználta, hogy Carlos Sainz szabad préda lett Ricciardo miatt, mellé pedig a saját nevelés, Lando Norris került. Mindemellé jön a Lance Strollal megerősítettnek vélt Force India, ebben a teljes zűrzavarban pedig megtapsoljuk azt, aki meg tudja mondani, ki jön majd ki legjobban a csatából? Az egész mezőny olyan, mint egy Trónok Harca epizód, vagy fejezet: ahogyan a népszerű könyv- és filmsorozatban, úgy a versenypályán is mindenki támad majd mindenkire.

Két csapat azonban kiemelkedőnek tűnik már előre is, a 2018-ban nagyon stabilan jól teljesítő Haas megtartotta pilótáit, az életveszélyes Kevin Magnussent és a mindig sopánkodó Romain Grosjeant. Mellettük a Renault Nico Hülkenberg, Ricciardo kettőse az egyik legerősebb a mezőnyben, csakhogy nagy kérdés, jövőre mennyire lesz megbízható a Honda motorja?

Grátiszként az FIA is ígéretet tett arra, hogy az előzéseket segítő intézkedésekkel próbálja majd meg izgalmasabbá tenni a sportágat, kezdetnek mindjárt az ehhez szükséges változtatásokat léptette érvénybe az autó méretezésein. Mi kell még, egy jó szezonhoz?

A 2019-es pilótalista: Mercedes:

Lewis Hamilton (brit),

Valtteri Bottas (finn).

Ferrari:

Sebastian Vettel (német),

Charles Leclerc (monacói).

Red Bull:

Max Verstappen (holland),

Pierre Gasly (francia).

Renault:

Nico Hülkenberg (német),

Daniel Ricciardo (ausztrál).

Haas:

Romain Grosjean (francia),

Kevin Magnussen (dán).

McLaren:

Carlos Sainz Jr. (spanyol),

Lando Norris (brit).

Force India:

Sergio Pérez (mexikói),

Lance Stroll (kanadai).

Toro Rosso:

Danyiil Kvjat (orosz),

Alexander Albon (thaiföldi).

Sauber:

Kimi Räikkönen (finn),

Antonio Giovinazzi (olasz).

Williams:

Robert Kubica (lengyel),

George Russel (brit).

Nyitókép: Mark Thompson/Getty Images