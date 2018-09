Mindent visz Räikkönen reakciója, miután minden idők leggyorsabb körét autózta

Kimi Räikkönen idén először, pályafutása során tizennyolcadszor kezdhet egy Forma-1-es futamot az első rajtkockából, miután ő nyerte az Olasz Nagydíj időmérőjét.

A Ferrari finn pilótájának 263,587 km/h volt az átlagsebessége a pole-t jelentő kör során, ami rekord a Forma-1 történetében.

Íme minden idők leggyorsabb köre:

The fastest lap in F1 history 🚀 @ScuderiaFerrari #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/p0ALZWMkBb

És hogy hogyan fogadta Räikkönen az edzéselsőséget, valamint a rekordot? A rá jellemző módon, szinte unottan.

Is this the most Kimi reaction ever? 😂 #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/btCiUIOGeI

Bezzeg a finn kommentátor lelkesedett rendesen.

Sound UP 🔊

Listen in as Finland’s MTV3 commentators react to Kimi Raikkonen’s pole at Monza. You won’t be disappointed 😁#ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/HGEhuS5H86

— Formula 1 (@F1) 2018. szeptember 1.