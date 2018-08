Az F1 történetének legizgalmasabb nyári szünete kezdődött

A Forma-1-es rajongókat a kategória augusztusi nyári szünete alatt általában a szezon második felére való esélylatolgatás, valamint a következő évi szabályváltozások és pilóta-átigazolások tartják lázban. Ebben a tekintetben talán a királykategória egyik legmozgalmasabb szünete következhet. Összeszedtük az említett témákban való friss információkat és híreket.

Vettel teszi bajnokká Hamiltont?

Mióta 2014-ben megjelentek a V6-os hibrid erőforrások, a Mercedes hatalmas motorikus fölénnyel nyerte a világbajnoki címeket. 2017-ben új aeroszabályok szerint építették meg az autókat, a Ferrari pedig elkezdett felzárkózni a németekre, a nyári szünetig reális esélyük volt a trónfosztásra. A tavalyi szezon második felében azonban fejlesztésben lehagyta őket a Mercedes, a motorikus különbség ugyan csökkent, de még mindig Lewis Hamiltonék voltak lóerő fölényben, valamint az olasz csapat is hibázgatott. Ezen körülmények összessége pedig a brit negyedik világbajnoki címéhez vezetett.

A 2018-as szezonban 21 futamból tizenkettőn vagyunk túl, és úgy tűnik, a Ferrari rendelkezik a legjobb autóval és motorral, ennek ellenére azonban a nyári szünetben Hamilton lehet a nyugodtabb, mivel 24 ponttal vezet Sebastian Vettel előtt. Ez a különbség nagy részben köszönhető Vettel hibáinak, amelyek meglepőek egy négyszeres világbajnoktól. A francia versenyhétvégén a rajtnál Bottassal ütközött, Ausztriában rajtbüntetést kapott feltartásért, a Német Nagydíjon az első helyről csúszott ki, majd a Hungaroringen ismét sokat kockáztatott a Bottassal történt előzésnél. Ha a német pilóta nem rakja magát össze fejben, akkor hiába jó az autója, Hamilton le fog csapni az adandó lehetőségekre.

A Mercedes sem lehet nyugodt, mivel az utóbbi évek dominanciája után utolérte (vagy már meg is előzte) őket a Ferrari, és ha nincsenek Vettel hibái, akkor akár jelentősebb hátrányba is kerülhettek volna. A szezon második felében nagy szerep juthat mindkét oldalon a másik pilótáknak, Bottasnak, és Räikkönennek, akik jó másodhegedűsként fontos pontokat rabolhatnak el a riválisoktól.

2019-ben több előzést láthatunk majd?

A következő, 2019-es szezontól több szabályváltozást is lesz annak érdekében, hogy az előzések száma emelkedjenek. A következő idényben megváltoznak az első és hátsó szárnyak, valamint átalakulnak az első kerekek mögötti területek is. Ezek a változások, a 2021-re tervezett nagy szabályváltozások előszele, ahol a tervek szerint az autók motorikusan és kinézetben is változásokon mehetnek majd át. A 2019-es változtatásoktól a szabályalkotók azt várják, hogy az egyszerűbb szárnyaknak köszönhetően az autók által keltett turbulens levegő változni fog, így azok már nem generálnak a követő tapadására káros légörvényeket, így pedig nőhet az előzések száma, mivel könnyebben lehet majd szorosan egymás mögött autózni.

Kimi Räikkönennek még mindig helye van a Ferrarinál?

A pilótapiac rengeteg változást hozhat a jövő évre, de az sem elképzelhetetlen, hogy mindenki marad ott, ahol van. Az egyik legérdekesebb kérdés, hogy mi lesz Kimi Räikkönen sorsa? Rengeteg hír látott napvilágot arról, hogy a nemsokára 39. életévét betöltő finnt a Sauber tehetsége, Charles Leclerc válthatja akár már 2019-től. Az egyszeres világbajnok helyzete azonban a sajnálatosan elhalálozott Ferrari elnök, Sergio Marchionne miatt változhatott, ugyanis az új elnökség megtartaná a jelenlegi párost. Ebbe a helyzetbe még egy csavar is lehet, mivel a pletykák szerint Fernando Alonso jelentkezett be a Ferrarihoz, akinek, ha nyerni akar még, más opciója nem igen van.

A nyári szünet eseményeire hatással lehet a Force India csődeljárás alá vonása is, amit nem más, mint a csapat egyik versenyzője, Sergio Perez indított el. Az eljárás keretében az indiai alakulat reménykedik abban, hogy az új befektetőknek köszönhetően jövőre is ott tudnak lenni egy versenyképes autóval a rajtrácson. A sokat hibázó Haas pilóta, Romain Grosjean helye sem atombiztos az amerikai csapatnál, az ő távozásával egy elég versenyképes hely szabadulna fel, amit minden bizonnyal a Ferrari valamelyik fiatalja foglalna el, Leclerc, vagy Antonio Giovinazzi lehet a befutó. A nyári szünet egyik nagy talánya lehet, hogy hogyan alakul Daniel Ricciardo és a Red Bull kapcsolata. Az ausztrál pilóta a szezon első harmadában nem titkolta, hogy szívesen folytatná akár a Mercedesnél vagy a Ferrarinál, de végül csak a Red Bull-al kezdett komolyan tárgyalni, velük azonban még egyelőre nem tudott megegyezni.

Az kijelenthetjük, hogy az idei, 2018-as szezonra idáig nem lehet panaszunk, izgalmaknak nem vagyunk a híján. Ha Ferrari ebben a szezonban tudja tartani a lépést a Mercedessel, és kevesebbet hibáznak, akkor az utolsó kilenc versenyhétvége változatosnak és szorosnak ígérkezik. A nyár végi és az őszi időszaknak pedig külön pikantériát adhat a versenyzői piac alakulása, valamint a 2021-es szabályváltozások körüli viták és érdekellentétek.

Beke Zsombor