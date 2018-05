Balesettel ért véget a szabadedzés a Spanyol Nagydíjon, egy autó kettétört

Lewis Hamilton volt a leggyorsabb a Forma-1 Spanyol Nagydíjának harmadik szabadedzésén. A brit versenyzőt a szintén mercedeses Valtteri Bottas követte a sorban, mögöttük a két Ferrari (Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen sorrendben) és Daniel Ricciardo következett. Max Verstappennek elektronikai okok miatt idő előtt be kellett fejeznie a tréninget.

A szabadedzés végén Brendon Hartley csúszott ki az egyik kanyarban és a gumifalba csapódott a Toro Rossóval. Amikor ki akarták vinni emelővel a pályáról, akkor letört a versenygép hátulja.

Majd ahogyan kettétörik a Toro Ross:

Elég szoros az élmezőny és felhívnánk a figyelmet a két Haasra a top10-ben:

The championship leader is on top heading into qualifying

Both @HaasF1Team cars make the top 10 💪#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/O0RVXxv7A9

— Formula 1 (@F1) May 12, 2018