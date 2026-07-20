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A következő élő közvetítés része A sokat kritizált csereember góljával verte Spanyolország a fociból keveset mutató Argentínát

Ferran Torres góljával nyerte meg a vb-döntőt Spanyolország

foci vb 2026 döntő spanyolország argentína
Takuya Yoshino / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 20. 00:10
foci vb 2026 döntő spanyolország argentína
Takuya Yoshino / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

A spanyol válogatott hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a címvédő argentin csapatot vasárnap az észak-amerikai labdarúgó-világbajnokság New York-i döntőjében, így története során másodszor lett aranyérmes.

Az egész meccsen fölényben futballozott az Európa-bajnok, amit jól mutat, hogy az Enzo Fernandez kiállítása miatt a rendes játékidő legvégén emberhátrányba kerülő dél-amerikaiaknak mindössze két gólszerzési kísérletük volt a 120 perces találkozón, de azok sem találtak kaput. A finálét eldöntő találatot végül Ferran Torres szerezte a 106. percben. Spanyolország története első vb-diadalát 2010-ben szintén hosszabbításban vívta ki. A Copa America-címvédő Argentína hetedik vb-döntőjén negyedszer maradt alul.

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foci vb 2026 döntő spanyolország argentína
A sokat kritizált csereember góljával verte Spanyolország a fociból keveset mutató Argentínát
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