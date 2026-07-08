Az Európai Parlament képviselői akarnak vizsgálatot indíttatni Gianni Infantino ellen

A beszámoló szerint az csapta ki a biztosítékot, hogy az amerikai labdarúgó-válogatott Folarin Balogun pályára léphetett a Belgium elleni nyolcaddöntőben, annak ellenére, hogy a korábbi mérkőzésén piros lapot kapott. Balogun még a Bosznia-Hercegovina elleni találkozón lépett rá ellenfele bokájára, amiért kiállította a játékvezető, ám Donald Trump amerikai elnök felhívta Infantinót, hogy nézzék meg újra az esetet. A FIFA ezek után felfüggesztette az eltiltást.

Barry Andrews, Lara Wolters és Niels Fuglsang európai parlamenti képviselők közös nyilatkozatukban kijelentették, hogy a FIFA döntése, miszerint a torna közepén megváltoztatja a piros lap miatti eltiltásokra vonatkozó szabályt, szégyen és az igazságosság megcsúfolása.

Ismét láthattuk, hogy Infantino és a FIFA behódol a Trump-kormány követeléseinek

– írták.

A képviselők arra kérik az EU-tagállamok labdarúgó-szövetségeit, hogy ösztönözzék a FIFA Etikai Bizottságát Infantino ügyének kivizsgálására és annak megállapítására, hogy a Trump-adminisztráció nyomása szerepet játszott-e az eltiltás feloldásában, valamint a politikai semlegesség egyéb lehetséges megsértéseinek kivizsgálására. Utóbbi kategóriába tartozik például, hogy Trumpnak ítélték oda a FIFA frissen alapított Béke-díját.