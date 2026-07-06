Az edzőn megy el Ronaldo utolsó esélye a világbajnoki címre?

Ha a kulcsjátékosok idei teljesítményéhez hozzátesszük a tavalyi Nemzetek Ligája-győzelmet akkor nem férhet kétség ahhoz, hogy a portugál keret rendkívül potens és bizonyítottan képes kiemelkedő teljesítményre. A PSG-s küldöttség az újabb BL-győzelemmel megszilárdította a helyét az elitben, Bruno Fernandes az év játékosa lett a Premier League-ben, megdöntve az egy szezonban jegyzett gólpasszok rekordját is. Cristiano Ronaldo pedig továbbra is stabilan szállítja a gólokat klubjában és a válogatottban is.

A probléma vélhetően ott kezdődik, hogy a támadónak ehhez már sokkal több segítségre van szüksége, mint eddig.

Ebben semmi szégyellnivaló nincs. Az ötszörös aranylabdás számára és csapatának sem terhet, hanem másfajta lehetőségeket kellene, hogy jelentsen ez. Ha megnézzük az argentinokat és Lionel Messit: ő sem tud már túl fürgén közlekedni a pályán, de posztjából és játékstílusából fakadóan részt tud venni a támadások felépítésében már a pálya középső harmadában. Emellett pedig jó érzékkel tudja a második hullámban érkezve is veszélyeztetni a kaput is. Fontos, hogy ez közel sem jelenti azt, hogy Messi diktálná a tempót, ezek csak alkalmi jellegű labdába érések, hogy hasznos legyen a kapuig vezető úton is. A csoportkörben 155 labdaérintése volt, amivel 231. helyet foglalta el a mezőnyben.

Nem kell tehát Ronaldo esetében sem azt várni, hogy belőle kelljen levezetni a meccs ritmusát, csak el kell rejteni, amíg a maradék használható képességeire lesz szükség. Ez egy fokkal nehezebb, mint Messinél, mert ő az ék és a letámadási lehetőségeket ezzel masszívan korlátozza. De ez még nem tragédia – megteheti, hogy Mbappé módjára ott kolbászol a védők körül és egy terelőbójánál komolyabb akadálynak álcázza magát. Hogy nézne ez ki akkor részleteiben?