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A következő élő közvetítés része Az Egyesült Államok tíz emberrel is kiejtette a vérszegény bosnyákokat

Az emberhátrányt is elbírta az Egyesült Államok Bosznia ellen

foci vb 2026 egyesült államok bosznia hercegovina
JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Dajka Balázs
2026. 07. 02. 04:17
foci vb 2026 egyesült államok bosznia hercegovina
JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Kanada és Mexikó után a harmadik házigazda, az Egyesült Államok is nyolcaddöntős a labdarúgó-világbajnokságon, miután 2-0-ra győzött Bosznia-Hercegovina ellen.

Pedig a meccset az európai csapat kezdte jobban, Freese kapusnak előbb Demirovic lövését, majd Alajbegovic nagyon veszélyes szögletét kellett hatástalanítania.

Az amerikaiak előbb egy lesgóllal jelentkeztek Balogun révén, majd ugyanő szerzett egy érvényeset is, amikor szemfülesen csapott le a védőkről elé pattanó labdára. A Monaco csatára közel járt a második gólhoz is, ám a léc kisegítette a bosnyákokat.

Akik a második felvonás elején sérülés miatt elvesztették a 40 éves csatárukat, Dzekót, de nagy esélyt kaptak, amikor a Muharemovic bokájára taposó Balogunt a videózás után kiállították. A létszámfölényt mégsem tudta meglovagolni a bosnyák csapat, sőt Tillman szabadrúgásával növelte előnyét az USA, amely Belgiummal találkozik a legjobb 16 között.

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