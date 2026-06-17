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„Egy Huszanov feltűnése csak idő kérdése volt, és várhatóan jönnek a többiek is” – impozáns fejlesztések után került fel a futballtérképre a vb-újonc

Az üzbég válogatott, miután biztossá vált a világbajnoki részvétel.
Fadel SENNA / AFP
Az üzbég válogatott, miután biztossá vált a világbajnoki részvétel.
admin Aranyossy Áron
2026. 06. 17. 17:18
Az üzbég válogatott, miután biztossá vált a világbajnoki részvétel.
Fadel SENNA / AFP
Az üzbég válogatott, miután biztossá vált a világbajnoki részvétel.
Üzbegisztán többször is nagyon közel járt már a világbajnoki szerepléshez, de az utolsó lépéseknél rendre elbotlott. Aztán az évtizednyi fejlesztésnek meglett a hatása: a temérdek elköltött pénzből futballpályák, stadionok épültek, és kiváló szakembereket is képeztek. Ma már topligás játékosaik vannak, a válogatott felveszi a versenyt az afrikai és a dél-amerikai csapatokkal is, de mire lesz ez elég a vébén?

A 2026-os labdarúgó-világbajnokság formabontó, ugyanis a történelem során először 48 csapat került be a csoportkörbe, ami azt is jelenti, hogy több olyan együttes is kijutott a tornára, amelyeknek egyébként más esetben nem vagy csak kevés esélyük lenne kivívni a kvalifikációt. Ilyen például Curacao, Haiti vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság.

Ha egy járókelőnek azt mondanánk, hogy Üzbegisztán is világbajnoki szereplő lesz, bizonyára ebbe a kategóriába sorolná az ázsiai csapatot is, pedig hatalmasat tévedne. Az üzbégek ugyanis bármilyen lebonyolítás szerint kijutottak volna.

Noha Irán mögött második helyen zárt a csapat a selejtezők során, egyszer sem kapott ki tőle, sőt, a selejtezők alatt csak Katar tudta megfricskázni az ekkor még Temur Kapadze által irányított együttest. Ez pedig nem a véletlen műve, Üzbegisztán az elmúlt tíz évben hatalmas tőkét és rengeteg energiát fordított a sportág fejlesztésére.

Lájtos Észak-Koreából élhető Üzbegisztán

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