A 2026-os labdarúgó-világbajnokság formabontó, ugyanis a történelem során először 48 csapat került be a csoportkörbe, ami azt is jelenti, hogy több olyan együttes is kijutott a tornára, amelyeknek egyébként más esetben nem vagy csak kevés esélyük lenne kivívni a kvalifikációt. Ilyen például Curacao, Haiti vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság.

Ha egy járókelőnek azt mondanánk, hogy Üzbegisztán is világbajnoki szereplő lesz, bizonyára ebbe a kategóriába sorolná az ázsiai csapatot is, pedig hatalmasat tévedne. Az üzbégek ugyanis bármilyen lebonyolítás szerint kijutottak volna.

Noha Irán mögött második helyen zárt a csapat a selejtezők során, egyszer sem kapott ki tőle, sőt, a selejtezők alatt csak Katar tudta megfricskázni az ekkor még Temur Kapadze által irányított együttest. Ez pedig nem a véletlen műve, Üzbegisztán az elmúlt tíz évben hatalmas tőkét és rengeteg energiát fordított a sportág fejlesztésére.

Lájtos Észak-Koreából élhető Üzbegisztán