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Mérgeskígyó miatt pánikoltak a német futballisták a focivébén

Daniel Heuclin / Biosphoto / Biosphoto via AFP
24.hu
2026. 06. 17. 06:59
Daniel Heuclin / Biosphoto / Biosphoto via AFP
Nagy riadalmat okozott a német labdarúgó-válogatott Winston-Salemben található edzőtáborában egy mérgeskígyó.

Az esetről a csapatkapitány Joshua Kimmich számolt be az észak-karolinai Winston-Salemben tartott sajtótájékoztatón.

Láttunk egy mérgeskígyót, azt mondták, ha megmar, kórházba kell menni. Nem hiszem, hogy belehalsz, de mindenképpen veszélyes

– mondta.

A Bild szerint egy rezesfejű mokaszinkígyóról volt szó, amely egy kevésbé erős mérgű kígyófaj, amely igazából gyerekekre veszélyes, felnőtt esetében több harapás juttathat csak annyi mérget a szervezetbe, amely halált okozhat.

„A futball legnagyobb tornáján szerepelünk, oda kell figyelnünk, hová lépünk. Van bennem tisztelet, de azért Németországban nincs ennyi veszélyes állat. Ott a taktika, a sérülések és a következő ellenfél miatt aggódsz.

Itt azt is figyelmed kell, hogy mi rejtőzhet a fűben.

Bár az osztrákok a kígyóveszély miatt már nem kerékpározhatnak a Santa Barbarában található világbajnoki szállásukon, a Bild információi szerint a német szövetség egyelőre nem tett különleges óvintézkedéseket.

Németország vasárnap kiütéses, 7-1-es győzelemmel kezdte a világbajnokságot Curacao ellen. Julian Nagelsmann csapata szombaton Elefántcsontparttal, jövő csütörtökön Ecuadorral játszik.

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