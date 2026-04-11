Robbie Keane: A jó futballistákat jobban kellene védeni

Ivan Saponjic, a Diósgyőr (j2) és Lenny Joseph, a Ferencváros játékosa (j) a Fizz Liga 29. fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Diósgyőri VTK mérkőzésen a Groupama Arénában 2026. április 10-én. Ferencvárosi TC-Diósgyőri VTK 3-1.
Purger Tamás / MTI
Ivan Saponjic (Diósgyőr) és Lenny Joseph (FTC) fejpárbaja
24.hu
2026. 04. 11. 08:27
Egy gyengébb első félidő után hátrányból fordítva 3-1-re győzött a Ferencváros a Diósgyőr ellen az NB I 29. fordulójának pénteki mérkőzésén. Robbie Keane ismét a szabályokat szapulta a meccset követően, és szerinte két megsérült játékosa is példa arra, hogy a jó futballistákat jobban kellene védeni…

„Nem volt energiánk. Minden túl lassú volt. Nem járattuk elég gyorsan a labdát, és nem mentünk be veszélyes területekre. Ennyire egyszerű” – nyilatkozta Robbie Keane, a Ferencváros edzője a klub hivatalos honlapján, miután arról kérdezték, mi nem működött a csapat játékában az első 45 percben.

Hozzátette, a szurkolók ébresztőt kiabáltak az első játékrész lefújásakor, részéről viszont ennél több is elhangzott az öltözőben.

Az utolsó mérkőzések jönnek, meg kell őket nyerni. A fociban 90 percig tart a játék, nem 45-ig

– nyomatékosította az ír szakember, akinek Elton Acolatsét és Bamidele Yusufot is kényszerűségből kellett lecserélnie.

Ennek kapcsán elmondta, hogy a jó futballistákat jobban kellene védeni, két rossz belépő után ugyanis most bizonytalan ideig kiesett két játékos.

A Nemzeti Sportnak emellett kicsit a szabályokat is ostorozta, amikor elmagyarázta, miért is voltak eredményesek a nemzetközi porondon.

Mert nem kellett alkalmazkodnunk semmilyen szabályhoz, a cseréknél nem arra kellett figyelnem, hogy magyar játékos helyett magyart hozzak be, úgy álltunk fel, ahogy én gondoltam, amit a legjobbnak tartottam.

