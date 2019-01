Mia Khalifa egy tweettel alázta porig az Arsenal játékosát

Lázba jöttek az angol focidrukkerek, miután az expornós Mia Khalifáról kiderült, hogy a West Ham Unitednek szurkol. El is ment a Premier League 22. fordulójában játszott Arsenal elleni, hazai mérkőzésre, a londoni rangadót a WHU nyerte 1-0-ra.

Mia Khalifa egy alkalommal az Arsenal középpályásáról, Mattéo Guendouziról tweetelt, az emberek pedig imádták, amit írt, eddig több, mint 32 ezerszer osztották meg a bejegyzését és 72 ezer lájkot kapott. Szerinte a 19 éves francia túl sokat dobálta magát, mindezt így közölte a világgal:

– írta Mia Khalifa, aki az említett évben vágott bele a pornószakmába.

FUCKING PUSSY @MatteoGuendouzi , IVE SEEN YOU GO DOWN MORE IN THIS MATCH THAN I DID IN 2014 #COYI ⚒

A bejrúti születésű, 25 éves Mia Khalifa azt követően, hogy 2015-ben visszavonult a pornózástól egyre közelebb került a sporthoz, elsősorban a washingtoni csapatokat, a Capitalst (hoki), a Wizardsot (kosárlabda) és a Redskinst (amerikaifoci) követte, de kipróbálta magát a sportmédiában is.

És most a West Ham-szurkolók legnagyobb örömére a Unitedet kezdte el követni.

West Ham is a 1/2 point under dog hosting Arsenal. West Ham will win this one. Put your £’s down on them.

Use code MIA for 50% bonus on your deposit @betmybookie. https://t.co/CUOl9OMP7t #ad pic.twitter.com/KejEirmvEE

— Mia K. (@miakhalifa) 2019. január 12.