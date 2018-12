A duplázó Ronaldo és a videóbíró hozták a győzelmet a Juventusnak

A listavezető Juventus nem nagyon szokott kegyelmezni olasz ellenfeleinek hazai pályán és a Sampdoria ellen is korán, már a második percben jött a torinói gól: Cristiano Ronaldo lőtte ki a hosszú alsót a tizenhatos vonalától. Megmaradt a folytatásban is a Juve-fölény, a 24. percben pedig majdnem jött az újabb találat, Paulo Dybala lövése azonban nem sokkal, de elkerülte a kaput.

Cristiano Ronaldo abriu o placar logo no início do jogo para a @juventusfc contra a @sampdoria #JuveSamp pic.twitter.com/AGDaal4Cnt

A 30. percben egy vendégszöglet után Alex Sandro ugyan tisztázott fejjel a gólvonalnál, ám a visszajátszásnál látszott, hogy Emre Can még előtte kézzel ért a labdába. Az esetet visszanézték, majd a játékvezető tizenegyest ítélt, amit Fabio Quagliarella értékesített.

A 35 éves olasz csatár zsinórban kilencedik olasz bajnokiján talált be, ez legutóbb David Trezeguet-nek sikerült még 2005-ben.

Még az első félidőben akadt egy-egy nagy lehetőség mindkét oldalon, hogy a fordulást követően, az 51. percben lássuk a szezon egyik legnagyobb védését: az épp a Juvétól kölcsönkapott Emil Audero tolta ki az alsó sarokból Blaise Matuidi bombáját. A 62. percben aztán a Juve kapott tizenegyest egy kezezés miatt, ezt is visszanézték videóbíróval és érvényben maradt a döntés, Ronaldo pedig bevágta a kapu közepébe a büntetőt.

Quagliarella volt ismét, aki közel járt vendégoldalróla gólhoz, a 77. percben félfordulatból bombázott a kapura, a labda épphogy a léc fölé ment. Úgy tűnt, hogy ezzel el is lőtte az összes puskaporát a Samp, de a 92. percben a csereként beállt Saponara egy gyönyörű lövéssel betalált – csakhogy, visszanézték az esetet, kiderült, hogy les előzte meg a lövést, így maradt a 2-1.

90+4′ The referee rules out the Saponara goal after consulting with VAR! #JuveSamp #ForzaJuve pic.twitter.com/CmVxoaNTiy

