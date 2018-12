Megvan, mikor vonul vissza Gerard Pique

A Mundo Deportivo írja, hogy a Barcelona világbajnok, kétszeres Európa-bajnok védője, Gerard Pique 2020-ban visszavonul, hogy 2021-ben a klub elnöki posztjáért induljon. A 31 éves legendának állítólag már kész terve van a kampányra: a kispadra Andrés Inisestát és Xavit, sportigazgatónak pedig Carles Puyolt nevezné ki.

Az, hogy Pique elnök szeretne lenni, nem meglepetés. Az elmúlt években nem egyszer jelentette ki, hogy az edzői poszt nem vonzza, viszont nagyon szívesen irányítaná a klubját. 2021-ben jár le a jelenlegi vezető, Josep Maria Bartomeu megbizatása, így arra a nyárra fogják kiírni a szavazást.

Ha minden igaz, Bartomeu is elkezdte a kampányát, tud Pique-ről is, ezért már megkeresett néhány befolyásos tagot, hogy támogassák őt a folytatásban.

Pique-nek a Nou Camppal is van terve: a felújítás után mindenképpen komoly szponzori szerződést kötne valamelyik világmárkával, akik közül valamelyik még névadója is lehetne a stadionnak. Állítólag még az is felmerült, hogy Shakira után szabadon Waka Waka Nou Camp lesz a létesítmény hivatalos elnevezése.