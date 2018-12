Lionel Messi mesterhármasával gálázott a Barca

A spanyol bajnokság 16. fordulójának záró mérkőzése Lionel Messi-előadássá alakult Valenciában. A Levante vendégeként pályára lépő katalán sztárcsapat ugyanis úgy nyert 5-0-ra, hogy az argentin világklasszis mindegyik gólból kivette a részét. Először a 35. percben cselezte ki a hazaiak védelmét a Barca csatára, hogy gólpasszt adjon Luis Suáreznek, majd a félidő vége előtt Sergio Busquets kiugratását váltotta gólra.

Fordulás után percekkel jött az újabb Messi-gól a tizenhatoson belülről, a 60. percben pedig Arturo Vidal hozta kihagyhatatlan helyzetbe, ezzel a mesterhármas is összejött. A hajrában elvesztette türelmét Erick Cabaco, így emberelőnybe is kerültek a vendégek, a végeredményt Gerard Piqué állította be.

Győzelmével három ponttal vezeti a La Ligát a katalán együttes a Sevilla előtt és néggyel az Atlético Madrid előtt.

Végeredmény – La Liga, 16. forduló Levante-FC Barcelona 0-5 (0-2) korábban:

Huesca-Villarreal 2-2 (1-0)

Espanyol-Real Betis 1-3 (1-1)

Sevilla-Girona 2-0 (0-0)

szombaton játszották:

Eibar-Valencia 1-1 (0-1)

Real Madrid-Rayo Vallecano 1-0 (1-0)

Valladolid-Atlético Madrid 2-3 (0-2)

Getafe-Real Sociedad 1-0 (1-0)

pénteken játszották:

Celta Vigo-Leganés 0-0

hétfőn játsszák:

Alavés-Athletic Bilbao 21.00 A tabella:

1. FC Barcelona 16 46-19 34 pont

2. FC Sevilla 16 29-16 31

3. Atlético Madrid 16 24-12 31

4. Real Madrid 16 24-19 29

5. Real Betis 16 19-18 25

6. Getafe 16 17-12 24

7. Alavés 15 18-17 24

8. Levante 16 27-30 22

9. Celta Vigo 16 28-24 21

10. Girona 16 17-19 21

11. Espanyol 16 18-23 21

12. Real Valladolid 16 15-18 20

13. Eibar 16 20-24 20

14. Valencia 16 13-13 19

15. Real Sociedad 16 18-19 19

16. Leganés 16 15-19 18

17. Villarreal 16 17-21 15

18. Athletic Bilbao 15 15-23 14

19. Rayo Vallecano 16 15-31 10

20. Huesca 16 14-32 8

Nyitókép: Quality Sport Images/Getty Images