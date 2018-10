Sergio Ramos: Most nem dumálni kell, hanem cselekedni

Beletelt két napba, de csak üzent a szurkolóknak Sergio Ramos, a Real Madrid csapatkapitánya. Mint ismert, elég mély gödörbe került a BL-címvédő, kirúgták Julen Lopeteguit is és a vezetőség most keresi az állandó megoldást, addig is Santiago Solari irányítja a csapatot. Ramos a Twitteren írt pár gondolatot:

– írta Ramos.

Somos conscientes y nos sentimos responsables de esta situación.

Pero no es momento de hablar, es momento de actuar. El primer paso empieza hoy.

We’re aware and feel responsible for this situation. But this is no time to talk, it’s time to act. Today’s the first step #HalaMadrid pic.twitter.com/SUB59Ot8nT

— Sergio Ramos (@SergioRamos) 2018. október 31.