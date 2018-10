Mbappé megállíthatatlan, most a padról beállva lett a PSG nyerőembere

Miközben a Bajnokok Ligájában szenved a PSG (vereség Liverpoolban, döntetlen otthon a Napoli ellen), addig a bajnokságban klubrekordot jelentő tíz győzelemmel kezdtek. A 11. fordulóban a rivális Marseille-hez látogattak, és ugyan a hazaiak előtt adótt a meccs első igazán nagy helyzete, a PSG járt közelebb a gólhoz, de Strootman a gólvonalon tudott menteni Di María lövésénél.

Thomas Tuchel a 62. percig várt, ekkor cserélte be Mbappét, Choupo-Moting kezdett ugyanis. A világbajnok csatár nem várt sokat, nem sokkal később Di María kiugratását követően körbefutotta a védőjét, majd laposan a kapuba lőtt, megszerezve ezzel a párizsiaknak a vezetést. Ez volt a tizedik bajnoki gólja, ezzel ő a topbajnokságok legeredményesebb játékosa.

Eztuán a PSG megnyerhette volna a meccset, majd kissé a semmiből volt egy veszélyes lövése Amavinak, amit Areolának kellett bravúrral védenie. A 86. percben kapuba talált a Marseille, de lökés miatt nem adták meg a gólt. A végén még volt egy zsép kontrája a Párizsnak, Mbappé ugratta ki Neymart, az ő keresztbe lőtt labdáját pedig még a apuba tudta kotorni Draxler.

Nyolc ponttal vezetik a bajnokságot, a gólkülönbségük pedig 39-6. A 11 győzelem rekordbeállítás a topligákban, 1960-ban a Tottenham kezdett hasonlóan jól.

11 – Paris have won their first 11 games in Ligue 1 this season – equaling the best ever start for a team in the top 5 leagues (Tottenham in 1960/61). Trophy ? pic.twitter.com/zrSTsX2JgW

— OptaJean (@OptaJean) 2018. október 28.