A Real-drukkerek céltáblája felért Messiék mellé

Kevés csatár kapott annyi kritikát az elmúlt években, mint Karim Benzema, a Real Madrid francia támadója, akinek elsősorban azt rótták fel, hogy kevés gólt szerez. Való igaz, amíg Cristiano Ronaldo a Realban játszott, Benzema is alárendelte magát a portugál vezérnek, de Ronaldo távozása után elkapta a fonalat, és a bajnokságban a Girona és a Leganés ellen is duplázni tudott.

Szeptember elseje óta viszont nem tudott betalálni, így ismét kénytelen volt elviselni, hogy megtalálják az újságírók és a szurkolók, végül a Viktoria Plzen elleni BL-csoportmeccsen egy fejessel sikerült megtörni a góltalansági sorozatot.

A csehek elleni az 57. gólja volt Benzemának a BL-ben, amivel már negyedik az örökranglistán Ronaldo (120), Lionel Messi (105) és Raúl (71) mögött.

Benzema is now 4th for all-time Champions League goals. Underrated. #UCL #HalaMadrid #championsleague #RealMadrid 👏 pic.twitter.com/B1ielQklHM

Ez sem hangzik rosszul, de az sem mindennapi, hogy a 30 éves csatár zsinórban a 14. idényében tudott gólt szerezni a BL-ben. Ilyen hosszú sorozatra rajta kívül csak a már említett Messi és Raúl volt képes.

14 – Karim Benzema has become the third player in Champions League history to score in 14 consecutive seasons, after Lionel Messi and Raul Gonzalez. Delicatessen. pic.twitter.com/Wg3TzwfKQ9

— OptaJose (@OptaJose) 2018. október 23.