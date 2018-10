Nagy a baj Messi gyerekkori klubjánál

A dél-amerikai futballszurkolókra sok mindent lehet mondani, azt speciel nem, hogy ne lennének hihetetlenül szenvedélyesek. Az argentin Newell’s Old Boys ultrái nagyjából kétszázan úgy gondolták, hogy kilátogatnak a csapat edzésére, hogy nyomatékosítsák a játékosokban, azt várják tőlük, hogy az argentin kupa negyeddöntőjében győzzék le a városi rivális Rosario Centralt.

Az ultrák, akiket Dél-Amerikában barras bravasnak hívnak, azt is jelezték, nagyon nem tetszik nekik, hogy csapatuk a 26 csapatos bajnokságban hét meccs után csak a 22. helyen áll.

Addig nem volt baj, amíg csak pirotechnikai bemutatót tartottak a szurkolók, de nem álltak meg itt, bementek a pályára, és lökdösni kezdték a játékosokat, Hernán Bernardellót és Brian Sarmientót meg is ütötték, Víctor Figueroát pedig megkergették.

A három játékos azzal a lendülettel be is vonult az öltözőbe, majd nagy nehezen sikerült lenyugtatni a kedélyeket, de kérdés, az incidens milyen hatással lesz a csapatra. Amelyben korábban olyan nevek játszottak, mint Marcelo Bielsa – a stadion az ő nevét viseli -, Jorge Valdano, Ever Banega, Gabriel Batistuta, Diego Maradona, és innen indult világhódító útjára Lionel Messi is.