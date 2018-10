Itt a meglepetés, a moszkvai hidegben égett meg a Real Madrid

A Bajnokok Ligájának második fordulójában sorra potyogtak a korai gólok. A Real Madrid például Toni Kroosnak “hála” már a második percben hátrányba került a CSZKA Moszkva vendégeként és mint később kiderült, ezzel 1-0-ra ki is kapott a címvédő.

Próbálkozott pedig a Real becsülettel, összesen 27-szer lőtt kapura a címvédő, a gond csak az volt, hogy ebből összesen 4 kísérlet talált kaput. A végére azért így is maradt izgalom, mivel Igor Akinfejev olyan hevesen reklamált, hogy gyorsan kapott két sárga lapot a 95. percben.

Edin Dzeko is betalált az első pecekben, ám az AS Roma nem kegyelmezett a Viktoria Plzen nem tudott partnere lenni az olaszoknak. A bosnyák csatár három gólt is lőtt, az olaszok 5-0-ra verték a cseh csapatot.

Mats Hummels is korán vezetést szerzett a Bayern Münchennek, azonban az Ajax még a félidő vége előtt egalizálni tudott az E csoportban. A csoport másik meccse sokkal fordulatosabban alakult, a Benfica negyedórányi játékkal 2-0-ra elhúzott az AEK Athén otthonában, de a szünet előtt emberhátrányba került. Fordulás után Klonaridis duplájával visszajöttek a meccsbe a görögök és a győzelemért rohamoztak, ám a 74. percben egy távoli lövéssel a portugálok behúzták a meccset.

A Manchester United 0-0-t játszott a Valenciával és nem bírt egymással a Lyon és a Sahtar Donyeck sem.

Eredmények – Bajnokok Ligája, 2. csoportmérkőzés E csoport Bayern München (német) – Ajax (holland) 1-1

Gólszerző: Hummels 4. ill. Mazraoui 22. AEK Athén (görög) – Benfica (portugál) 2-3

Gólszerző: Klonaridis 53., 63. ill. Seferovic 6., Grimaldo 15., Semedo 74.

Kiállítva: Dias 45+4 (Benfica) F csoport Lyon (francia) – Sahtar Donyeck (ukrán) 2-2

Gólszerző: Dembele 70., Debois 72. ill. Moraes 44., 55. Hoffenheim (német) – Manchester City (angol) 1-2

Gólszerző: Belfodil 1., ill. Agüero 8., David Silva 87. G csoport CSZKA Moszkva (orosz) – Real Madrid (spanyol) 1-0

Gólszarző: Vlasics 2.

Kiállítva: Akinfejev 96. AS Roma (olasz) – Plzen (cseh) 5-0

Gólszerző: Dzeko 3., 40., 92., Ünder 64., Kluivert 73. H csoport Manchester United (angol) – Valencia (spanyol) 0-0 Juventus (olasz) – Young Boys (svájci) 3-0

Gólszerző: Dybala 5., 33., 69.

Kiállítva: Camara 78. (Young Boys)

Nyitókép: Anton NovoderezhkinTASS via Getty Images