Folytatódott Dárdaiék kellemetlen sorozata, becsúszott az első vereség

A Hertha BSC nagyon elkapta a Bundesliga-rajtot, Dárdai Pál csapata az első négy fordulóban háromszor nyert és egyszer ikszelt, így a címvédő Bayern München mögött a második helyen állt a tabellán. Az ötödik körben a Werder Bremenhez látogattak a berliniek, a kezdőben pedig ott volt ifj. Dárdai Pál, aki először kezdett Bundesligában.

Nem indult túl jól a meccs a Herthának, már a 11. percben hátrányba kerültek egy védelmi bénázás miatt, majd a 45. percben újabb gólt kaptak, Veljkovic egy szöglet után fejelt a vendégkapuba. A második játékrész elején sikerült szépíteni, Dilrosun lehetetlen szögből gurított a hálóba.

A 66. percben Kruse büntetőből visszaállította a kétgólos különbséget, a Hertha pedig rekorder:

az első csapat, amely ellen az első öt forduló mindegyikében tizenegyest ítéltek.

5 – Hertha Berlin is the first club in the history of the #bundesliga to provoke a penalty for 5 matchdays in a row. Clumsy. #SVWBSC

