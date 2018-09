Pályára rohanó kutya gáncsolt Romániában

A Nemzeti Sport találta a Twitteren azt a videót – forrás: Calin Paltinean – PRO TV – , amelyet egy román alsóbb ligás meccsen rögzítettek. A videó különlegessége az, hogy a pályára berohanó kutyus még sérülést is, de legalább is fájdalmat okozhatott az egyik játékosnak.

Azt nem tudjuk, hogy kellett-e hosszabban kezeli az állatban elbotló futballistát, de a képek alapján biztosan nem esett jól a váratlan találkozás.

Dog comes on the pitch, injures player, life goes on. Romanian football brilliance. pic.twitter.com/79V6DeDWQX

— Emanuel Roşu (@Emishor) 2018. szeptember 17.