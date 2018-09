Nehezen, de végre nyert a Villarreal

Elég rosszul kezdte a spanyol bajnoki szezont a Villarreal, a első hrom fordulóban kétszer is kikapott és csak egy döntetlenje volt. Vasárnap a Leganes otthonában lépett pályára a csapat és most is voltak gondok, a 49. percben csak azért nem kerültek hátrányba, mert Carrillo büntetőt rontott. A 65. percben született a találkozó egyetlen gólja, Bacca csúsztatott a hazai kapuba, a Villarreal így megszerezte első győzelmét a szezonban. A Leganés még nyeretlen.

Eredmény – La Liga, 4. forduló Leganés – Villarreal 0-1 (0-0) Gólszerző: Bacca (65.)

Nyitókép: Quality Sport Images/Getty Images