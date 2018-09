Ájultan dőlt el a KO-t elszenvedő angol focista

A londoni Wembley-ben játszották a Nemzetek Liga első körének egyik legnagyobb rangadóját, a világbajnokságon a negyedik helyig jutó angolok az oroszországi tornán leszereplő, a nyolcaddöntőben búcsúzó spanyolokat fogadták,

akiket először irányított a korábban a Barcával sikert sikerre halmozó Luis Enrique.

Az angolok kezdtek jobban, Luke Shaw remekül játszotta meg a középen érkező Marcus Rashfordot, aki negyedszer volt eredményes a válogatottban, és mindannyiszor hazai pályán, kezdőként talált be.

A spanyolok szinte egyből válaszoltak, a kulcs Dani Carvajal előretörése volt, és végül Saúl Niguez fejezte be az akciót. A 32. percben már a vendégek álltak jobban, az angol védelem lefagyott Thiago Alcántara szabadrúgásánál, a rövid saroknál bemozgó Rodrigo pedig pont annyira ért bele a labdába, hogy Jordan Pickford ne érhesse el.

Még a szünet előtt összejöhetett volna az egyenlítés, Rashford fejesénél azonban óriásit védett David De Gea. A második félidő elején a válogatottba 2017 márciusa után visszatérő Shaw szenvedett ronda sérülést, amikor Carvajallal ütközött,

a balhátvéd ájultan esett a földre, hosszú percekig ápolták, végül oxigénmaszkban és hordágyon vitték le a pályáról.

Később a Twitter-oldalára azt írta, hogy jól van, köszöni a támogatást, és mivel harcos, így vissza fog térni.

Thank you for all the love and support I am doing fine and am in the best hands. I’m a fighter so I will be back soon! ❤💪🏼

— Luke Shaw (@LukeShaw23) 2018. szeptember 8.