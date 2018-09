A Chelsea még mindig hibátlan a Premier League-ben

A Vidi FC Európa-ligás ellenfele, a Chelsea 2-0-ra legyőzte a vendég Bournemouth csapatát a labdarúgó Premier League negyedik fordulójában.

A hazaiak Pedro 72. percben szerzett találatával jutottak vezetéshez, a spanyol középpályás hét perccel korábban állt be. A 85. percben Eden Hazard is betalált, így alakult ki a végeredmény. Sikerével a Chelsea továbbra is 100 százalékos.

A sereghajtó, a húszcsapatos mezőnyben egyedüliként pont nélkül álló West Ham United a 93. percben kapott góllal szenvedett 1-0-s vereséget a vendég Wolverhamptontól.