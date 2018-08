Lionel Messi lett a Barcelona csapatkapitánya

Nagyon fontos bejelentést tett pénteken a spanyol bajnoki címvédő FC Barcelona: megnevezték az új csapatkapitányt. Az utóbbi években Andrés Iniesta volt a vezér, de ő 22 év után elhagyta a klubot és a japán Vissel Kobe-ba szerződött.

Az utódja nem meglepő módon Lionel Messi lett.

Három helyettesét is kijelölték: Sergio Busquets az elsőszámú asszisztens, őt Gerard Piqué és Sergi Roberto követi a sorban. Mindannyian saját nevelésű játékosok.

