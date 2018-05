A lipcsei vezetőedző távozott, Lőw még kérdéses

Nem csak a vezetőedző, Lőw Zsolt is távozhat Lipcséből

A várakozásoknak megfelelően Ralph Hasenhüttl vezetőedző közös megegyezéssel távozott a német élvonalbeli RB Leipzig labdarúgócsapatától. Az 50 éves osztrák szakember 2016 novemberében vette át a csapat irányítását, s a klub első Bundesliga-idényében ezüstérmet szerzett az együttessel. A 2017/18-as szezonban azonban csak hatodik helyen végzett a Lipcse, így az Európa Liga-negyeddöntő ellenére távozik a menedzser.

Dies entsprach jedoch nicht dem Wunsch des 50-jährigen Österreichers. Ralph #Hasenhüttl: „Aus diesem Grund habe ich die Vereinsführung gebeten, die Zusammenarbeit vorzeitig zu beenden.“ Stimmen 👉 https://t.co/ITDG18BEkV https://t.co/4YoXdB2sAB — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 2018. május 16.

Korábban szó volt arról is, hogy Lőw Zsolt is elhagyja a csapatot a vezetőedzővel egyetemben, azonban a bejelentés nem tért ki a magyar szakember sorsáról. A Sportbuzzer nevű német sporthírportál korábban azt jelentette, hogy Hasenhüttllel együtt a teljes szakmai stáb – így Lőw Zsolt másodedző is – távozik, de ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.

Az elmúlt hetekben olyan hírek keringtek a német médiában, hogy Lőw Thomas Tuchel segítője lehet a francia bajnok és kupagyőztes Paris Saint-Germainnél.

