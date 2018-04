A Napoli 90. percben szerzett góllal verte a Juventust

A Napoli egy hajrában szerzett góllal 1-0-ra győzött a Juventus vendégeként az olasz labdarúgó-bajnokság 34. fordulójának vasárnapi rangadóján, így négy fordulóval az idény vége előtt egy pontra megközelítette riválisát a tabellán.

A listavezető és a második helyezett találkozójának első félidejében kemény küzdelmet vívtak a csapatok, mindkét fél előtt akadtak helyzetek, de a legnagyobb helyzet – Miralem Pjanic szabadrúgásánál – a kapufán csattant.

Szünet után kevésbé voltak aktívak a csapatok, végül a rendes játékidő utolsó percében egy szöglet után a hazai védők nem figyeltek, így Kalidou Koulibaly fejesgóljával győzött a Napoli.

A dél-olasz együttes 2009 óta először tudta elvinni Torinóból mindhárom bajnoki pontot.

A Juventusra a hátralévő négy fordulóban két rangadó is vár még: az ötödik Internazionaléval és a harmadik AS Romával is idegenben mérkőzik meg Massimiliano Allegri csapata.

Végeredmény – Serie A, 34. forduló Juventus – Napoli 0-1 (0-0)

Gólózserző: Koulibaly 90. korábban:

Udinese-Crotone 1-2 (1-1)

Chievo-Internazionale 1-2 (0-0)

Lazio-Sampdoria 4-0 (2-0)

Atalanta-Torino 2-1 (0-0)

Cagliari-Bologna 0-0

AC Milan-Benevento 0-1 (0-1)

Sassuolo-Fiorentina 1-0 (1-0)

SPAL-AS Roma 0-3 (0-1) 1. Juventus 34 27 4 3 78–20 +58 85 2. Napoli 34 26 6 2 71–23 +48 84 3. Lazio 34 20 7 7 83–43 +40 67 4. Roma 34 20 7 7 55–27 +28 67 5. Internazionale 34 18 12 4 56–23 +33 66 6. Atalanta 34 15 10 9 52–35 +17 55 7. Milan 34 15 9 10 43–37 +6 54 8. Fiorentina 34 14 9 11 47–38 +9 51 9. Sampdoria 34 15 6 13 51–53 –2 51 10. Torino 34 11 14 9 48–41 +7 47 11. Bologna 34 11 6 17 37–44 –7 39 12. Genoa 33 10 8 15 26–33 –7 38 13. Sassuolo 34 9 10 15 25–53 –28 37 14. Udinese 34 10 3 21 43–56 –13 33 15. Cagliari 34 9 6 19 30–56 –26 33 16. Chievo 34 7 10 17 30–53 –23 31 17. Crotone 34 8 7 19 32–59 –27 31 18. SPAL 34 5 14 15 30–55 –25 29 19. Verona 33 7 4 22 26–65 –39 25 20. Benevento 34 5 2 27 28–77 –49 17

Kiemelt fotó: Miguel Medina / AFP