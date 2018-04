Óriásit égett a Manchester United, a City a bajnok

Az angol bajnokság 34. fordulójának vasárnap délutáni meccsén a Manchester United a csak a matematika miatt – a meccs előtt 12 pontra voltak a 17. helytől – nem csont nélkül kieső West Bromwich Albiont fogadta az Old Traffordon.

A mérkőzésen mégis az valósult meg, amit a vendég kiscsapat akart. José Mourinho csapata eközben nagyon halványan játszott, momentuma is alig volt a 90 perc alatt. Az elégedetlenkedő United-szurkolók a 73. percig nem is láthattak gólt, de akkor egy szöglet utáni keveredésben a Jay Rodriguez talált be közvetlen közelről, így megszerezve az utolsó helyezett birminghami csapatnak a vezetést.

Hiába erőlködött a végéig a Premier League második helyén álló manchesteri gigaklub, képtelenek voltak egyenlíteni, a vége hatalmas blama, 0-1.

Ezzel pedig az is kiderült, hogy Pep Guardiola csapata, a Manchester City már a 34. meccsük után egy nappal bajnoki címet ünnepelhet.

Ez volt a City ötödik bajnoki címe a klub története során.