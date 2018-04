Ebben a szezonban már nem játszik a liverpooli középpályás

Kedden este rendezik a Manchester City és a Liverpool Bajnokok Ligája-negyeddöntőjének visszavágóját, Jürgen Klopp csapata pedig 3-0-s előnyből várhatja a folytatást. A Vörösöknél ugyanakkor sérülések nehezítik a munkát, igaz, a bombaformában játszó, a hétvégén az Everton ellen lecserélt Mohamed Salah minden bizonnyal játszani fog.

A védő Joel Matip már biztosan nem játszik az idényben, és Adam Lallana is heteket hagy ki. Hétfőn a Liverpool Emre Canról is közleményt adott ki, amely alapján Klopp még bizakodó volt, később azonban a német Skynak már arról beszélt, hogy a középpályás sem lép pályára az idényben.

A 24 éves Can még március közepén szenvedett hátsérülést, azóta nem játszott. A nyáron ráadásul lejár a szerződése, szóval lehet, hogy többet nem is láthatjuk a Liverpoolban.

Nyitókép: Oli SCARFF / AFP