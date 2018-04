Nikolics a Videotonból vonulna vissza

Nikolics Nemanja nagyon jól érzi magát az amerikai labdarúgó-bajnokságban, a DIGI Sport híradójának azonban arról a vágyáról is beszélt, hogy melyik magyar csapatból szeretne majd visszavonulni.

„Épp most beszélgettem erről a feleségemmel, szoktam ezen a kérdésen agyalni, pláne, mivel a kislányom szeptemberben megkezdi az iskolát, én is kíváncsi vagyok, hogyan fog alakulni a sorsom” – válaszolta a Sport24 azon kérdésére, hogy hol tudná magát elképzelni egy-két év múlva.

A Columbus Crew védelme bemutatta, mit nem szabad csinálni, ha a magyar csatár is a pályán van.

Azt is mondta, hogy nem csak saját maga, hanem a családja miatt is jövő nyárig tudnia kell, hogy marad-e Amerikában vagy sem. Jól érzik magukat a tengeren túlon, hosszú távra terveznek. Ami jelenleg biztos, hogy még két szezont kint fog tölteni.

A vágyam mindig is az volt, és a mai napig is az, hogy egy nap visszatérjek a Vidibe, és ott fejezzem be a pályafutásomat. De úgy gondolom, még korai arról beszélni, hogy vége legyen a pályafutásomnak, még csak 30 éves vagyok, szerintem még jó pár év bennem van.