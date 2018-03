Lovrencsics Gergő könnyeivel küszködve nyilatkozott

A magyar válogatott hazai pályán 1-0-ra vereséget szenvedett Skóciával szemben. A találkozót követően Lovrencsics Gergő is az M4 Sport kamerái elé állt, de nehezen találta a szavakat.

– mondta a végén a szélső, majd dörzsölve elsétált, miután a riporter elengedte.

Gulácsi Péternek az a hálátlan feladat jutott, hogy a lefújás után megnézze a gólt, amit kapott. Erről persze nem tehetett, de abban mindenképpen igaza volt, hogy támadójátékban szinte csak pontrúgásból veszélyeztetett a magyar válogatott. Az interjú végén, szinte bűnbánón mondta a kapus, hogy ők tényleg igyekeznek.

Mi dolgozunk, csináljuk, nagyon szeretnénk, nem arról van szó, hogy ne akarnánk. Szerintem ma is lehetett látni, hogy az akarat megvan, az edzőtáborban is összeültünk beszélni és próbáljuk csinálni a dolgunk. Szeretnénk valamit visszaadni az embereknek.

A találkozó után természetesen Georges Leekens is értékelt, a belga szakember a vereség ellenére egészen elégedetten értékelt.

Megvoltak a helyzeteink, csak azokat nem váltottuk sajnos gólra, de szervezettebbek voltunk, és a mentalitásunk is jobb volt, mint Kazahsztán ellen. Legalább egy döntetlent megérdemeltünk volna. Gyűlölök veszíteni, de ez a vereség és annak módja most elfogadható volt. A legfontosabb, hogy láttam a változást a játékosokon, ez pedig magabiztosságot adhat júniusra. Gulácsi Péter óriási, nagyon jó kapus! Dzsudzsákkal is nagyon elégedett voltam, mert végig csapatkapitányként viselkedett! El vagyunk persze keseredve, de büszkék is vagyunk arra, amennyit fejlődtünk. Amikor látom, hogy a játékosaim a könnyeikkel küszködnek, akkor látszik igazán, hogy milyen fontos nekik a válogatott! Nagyon szívesen folytatom a munkát ilyen hangulatban, ilyen hozzáállásban!