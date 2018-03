Georges Leekens jó kedélyű frázispufogtatáson van túl

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitány a pénteki Kazahsztán elleni felkészülési mérkőzésen debütál a kispadon. Előtte csütörtökön azonban még Telkiben tartott sajtótájékoztatót. A mindig elegáns, jó kedélyű belga úriember ezúttal melegítő nadrágban és a válogatott címeres pólójában jelent meg, de így is előhúzott a zsebéből egy-két príma futballfrázist. Egy ideje tudjuk, mindig nála van a gyűjteménye. Meglepetést, konkrétumot most nem mondott, hacsak Otigba Kenneth kezdőbe jelölését nem vesszük annak, de nem, mert az Kádár Tamás sérülésével tök kézenfekvő. Íme a leekensi a frázisgyűjtemény:

Ha őszinték akarunk lenni, két olyan mondatrész azért akadt, amin meglepődtünk. A kapitány állítja, támadásban jó játékosokkal rendelkezünk. Kétségtelen, Szalai Ádám Bundesliga játékos, Nemanja Nikolics három közepes, vagy annál gyengébb futballország gólkirály, de ő többnyire eddig nem játszott. Dzsudzsák Balázs az arab ligába pallérozódik egy ideje, de tény, mindig vörösre hajtja magát a válogatott meccseken. Ja és a válogatott nem a tudatos támadásvezetés hatékonyságáról, a gólzáporos győzelmeiről híres.

Szóval tényleg csak a mihez képest a kérdés kapitány úr!

Leekens egyetlen mondata ébreszthet némi kérdőjelet a fejekben: kijelentette szeretett volna három belső védővel kezdeni. Ez annyiban tényleg meglepő, hogy ilyen felállással még nem nagyon próbálkozott senki a magyar válogatottnál (vagy csak öt védőt húzva a kapu elé). A hiányzó Kádár Tamás miatt ugyan a kapitány azonnal elvetette ezt az ötletét, de mivel Otigba Kennethet behívta és a kezdőbe jelöli, nem csodálkoznánk, ha előbb utóbb meghúzná a váratlant, az Otigba-Guzmics-Kádár belső védő hármast. Otigba tényleg jó formában van – bár tán kissé tizenegyes veszélyes -, ideje a két stabil belső védő mellé egy kellően masszív harmadikat felépíteni. A Fradi játékosa akár ilyen is lehet.

Otigba azért is jó választás, mert a sajtótájékoztatón kijelentette, jól érzi magát. Ennek örülünk. Hozzátette,

most is, mint minden meccsen, a maximumot akarom nyújtani. Hosszú út vezetett idáig, sokszor voltam fent és lent is, úgyhogy izgatottam várom a bemutatkozást.