Nemcsak széteshet a PSG, de még Neymar is leléphet

Amióta a Paris Saint-Germain hazai pályán is kikapott a Real Madridtól a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében, azóta mást sem hallani, mint hogy ki lehet Unai Emery vezetőedző utódja a kispadon, melyik játékosokat nézte ki magának a klub és kik azok a labdarúgók, akik elhagyják a csapatot.

Pénteken a spanyol média pedig azzal foglalkozott kitartóan, hogy Neymar is el akarja hagyni a PSG-t.

Ez a pletyka egyébként már azóta tartja magát, hogy a brazil 222 millió euróért a párizsiak játékosa lett. Az egyik teória szerint Neymar, aki most lábsérülése miatt hónapokig nem játszhat és lehet csak a vébére épül fel, a Real Madridba szeretne igazolni és az As szerint a madridiak akár 400 millió eurót is fizethetnek érte.

A Mundo Deportivo értesülései szerint nem kizárt, hogy Neymar újra a Barcelona játékosa lesz. Nem érzi jól magát Párizsban és továbbra is jóban van Lionel Messiékkel. Klubot egyébként csak a következő szezon után válthat a lap szerint, akkor léphetne ki a szerződéséből.

Megkérdezték mindkét „kérő” vezetőedzőjét, sem Zinedine Zidane, sem Ernesto Valverde nem kívánta érdemben kommentálni a pletykát.

