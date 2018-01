Véletlenül okozott szörnyű lábtörést, elsírta magát a pályán

Súlyos sérülést szenvedett James McCarthy, az Everton ír középpályása, aki a West Bromwich Albion elleni meccsen blokkolni próbált egy lövést, de szerencsétlenül járt, mert az ellenfél, José Salomon Randon az ő lábát találta el tiszta erőből.

Rondon egyből mutatta a játékvezetőnek, hogy baj van, állítsa le a játékot, és sírva fakadt a pályán, a társai, valamint edzője Alan Pardew próbálta vigasztalni. Később kiderült, hogy McCarthy kettős lábtörést szenvedett, Rondon pedig a hírtől lesújtva kívánt jobbulást neki a Twitter-oldalán.

Absolutely devastated. Rivalries are forgotten about when a colleague suffers such an unlucky injury. Really hope to see you back playing again soon, @JMcCarthy_16.#GetWellSoonJames pic.twitter.com/pamazH8fCO

— Salomón Rondón (@salorondon23) 2018. január 20.