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Sport

Tolató autó gázolta halálra a 26 éves bokszolónőt

meghalt Hannah Rapp bokszoló gázolás tolató autó
Fotó 24Hu
24.hu
2026. 07. 19. 17:53
meghalt Hannah Rapp bokszoló gázolás tolató autó
Fotó 24Hu
Halálos balesetet szenvedett a 26 éves amerikai bokszoló, Hannah Rapp.

A BBC azt írja, hogy a vőlegényével kerékpározó Rapp mellett elhaladt egy autó, amely hirtelen megállt, majd tolatni kezdett, és elütötte a bokszolónőt, aki belehalt a balesetben szerzett sérüléseibe. A vétkes sofőrt, Charles Medinát letartóztatták, és emberölés vádjával áll bíróság elé.

Medinának komoly priusza van, korábban lőfegyverrel elkövetett életveszélyes fenyegetés, testi sértés és közúti veszélyeztetés miatt szerepelt a neve a bűnügyi nyilvántartásban.

Júniusban még címmeccset vívott

Rapp júniusban még a WBC női pehelysúlyú bajnoki címéért szállt ringbe, ám Orlandóban kikapott Tiara Browntól, így a mérlege 8 győzelemre, 1 vereségre és 1 döntetlenre módosult.

„A legjobb ellenfelem volt profiként. Nagyszerű csatát vívtunk, megtisztelő volt számomra, hogy ringbe szállhattam ellene” – emlékezett Brown az elhunyt riválisra.

Az Indiana államból származó Rapp sokáig atletizált, majd 2024-ben váltott az ökölvívásra.

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