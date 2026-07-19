Tolató autó gázolta halálra a 26 éves bokszolónőt

A BBC azt írja, hogy a vőlegényével kerékpározó Rapp mellett elhaladt egy autó, amely hirtelen megállt, majd tolatni kezdett, és elütötte a bokszolónőt, aki belehalt a balesetben szerzett sérüléseibe. A vétkes sofőrt, Charles Medinát letartóztatták, és emberölés vádjával áll bíróság elé.

Medinának komoly priusza van, korábban lőfegyverrel elkövetett életveszélyes fenyegetés, testi sértés és közúti veszélyeztetés miatt szerepelt a neve a bűnügyi nyilvántartásban.

We are deeply saddened by the news of Hannah Rapp passing. Our heartfelt condolences go out to her family, friends, and the entire boxing community. Rest in peace. pic.twitter.com/plM0Nw8Zlt — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 19, 2026

Júniusban még címmeccset vívott

Rapp júniusban még a WBC női pehelysúlyú bajnoki címéért szállt ringbe, ám Orlandóban kikapott Tiara Browntól, így a mérlege 8 győzelemre, 1 vereségre és 1 döntetlenre módosult.

„A legjobb ellenfelem volt profiként. Nagyszerű csatát vívtunk, megtisztelő volt számomra, hogy ringbe szállhattam ellene” – emlékezett Brown az elhunyt riválisra.

Az Indiana államból származó Rapp sokáig atletizált, majd 2024-ben váltott az ökölvívásra.