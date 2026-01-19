Meghalt egy futó a Tihany Trail hétvégi versenyén

„Nincs szó… A Tihany Trail 2026. után felfoghatatlan csend maradt… Végtelen hála és köszönet mindazoknak, akik lélekjelenlétükkel, szaktudásukkal, tiszta szívvel hozzájárultak a mentéséhez!

Mégis egy futótársunkat kell gyászolnunk. A szívünk tele fájdalommal és bánattal… Mélyen együtt érzünk a családdal, hozzátartozókkal és barátokkal

– olvasható.

A Veol.hu azt írta, információja szerint egy 47 éves futó halt meg a hagyományos, év eleji sporteseményen, amelyet idén január 17-én, szombaton tartottak meg.

A lap szerint mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, de nem sikerült megmenteni a sportember életét.

A tihanyi versenyen, több mint 500-an álltak rajthoz.