A MOL után az OTP is beszállt az esztergomi kézicsapatba

Az Európa Liga főtáblájára jutást elvárásnak tekinti, a bajnoki bronzérmet hozó elmúlt idénybeli teljesítmény megismétlésével pedig maximálisan elégedett lenne Elek Gábor, a MOL Esztergom női kézilabdacsapatának vezetőedzője.

A tréner az MTI-nek hétfőn elmondta: az együttes felkészülése hektikus volt kisebb-nagyobb sérülések és kihagyások miatt, ráadásul egy edzőmérkőzés is elmaradt, ami hiányozni fog.

Ugyanakkor azoknak a csapatoknak, amelyeknek én vagyok a vezetőedzője, mindig az a szlogenje, hogy alkalmazkodunk minden helyzethez.

A bajnoki élvonal pénteki nyitómérkőzését éppen korábbi klubja, a Ferencváros ellen játssza az Esztergom az Elek Gyula Arénában, a fővárosi találkozót a december 30-i fordulóról az ő kérésére hozták előre.

„Félig bajnoki, félig a felkészülésünk része: tisztában vagyunk az erőviszonyokkal, viszont nagyon szeretnénk, ha jó mérkőzést tudnánk játszani a Népligetben.”

Az Európa Liga főtáblájáért a MOL Esztergom ellenfele a Svájci Kupa-győztes és bajnoki ezüstérmes Spono Eagles vagy a szerb bajnok Crvena zvezda lesz. A párharc első meccsét házigazdaként játssza Elek Gábor együttese november 8-án vagy 9-én, a visszavágó egy héttel később lesz.

Elvárás a csapattól, hogy az Európa Liga főtáblájára jusson

– fogalmazott a vezetőedző, hozzátéve, a csoportkörben már a sorsolástól és az utazásoktól is függ majd, milyen szereplésre lehet számítani. Arra kérdésre, hogy az elmúlt idényben nyújtott teljesítmény megismétlésével elégedett lenne-e a hazai sorozatokban, azt felelte, hogy maximálisan.

„Erősebb bajnokság elé nézünk, erősebb riválisokkal fogunk találkozni. Mi is erősödtünk, de azt, hogy mennyit, még nem tudom belőni. Nagyon sok munka vár még erre a keretre”. Az Esztergomi KSE 2001-től három és fél idényt töltött az NB I-ben, majd 2005 februárjában visszalépett. Legjobb eredményeként bajnoki ötödik helyezett volt Laurencz László vezetésével az Esztergom, ezt szárnyalta túl az Elek-csapat.

Ligeti András, a klub ügyvezetője a hétfői sajtótájékoztatón bejelentette: több országos és nemzetközi vállalat után a 2025/26-os szezontól kezdődően az OTP Bank ötéves időtartamra aranyfokozatú támogatója lesz az egyesületnek.

„Az OTP csatlakozása hiteles visszajelzése annak, hogy a klub értékteremtő munkát végez, a háttér így abszolút megerősödik a célok eléréséhez” – hangsúlyozta. Célként a többi között megfogalmazta „Esztergom méltó képviseltét” a hazai és – az idei évtől kezdődően már – a nemzetközi kézilabdában is. Mint mondta, győzelem a kulisszák mögött egy ilyen megállapodás.

„A siker a pályán a szurkolóknak szól, az üzleti tárgyalóban pedig a jövőnket építi”. Juhász Péter Tibor, az OTP marketing és kommunikációs igazgatója reményét fejezte ki, hogy sikeres lesz az együttműködés, mivel „közösek az alapelvek és a célok”.

„Amikor NB II-es időszakban volt az Esztergom, akkor volt a csapatnak egy álma. Hogy ez valósággá vált, annak köszönhető, hogy nagyon komoly terveket rakott le az együttes”. Kitért rá: a pénzintézet 11 országban van jelen, a siker mércéje pedig hasonló az egyesületnél és a banknál: „elégedettek-e a szurkolók, az ügyfelek”.

Elek Gábor a támogatás kapcsán kitért rá, hogy fontos a stabil háttér minden profi csapat életében. „Hatalmas a különbség, amikor egy együttest stabilitás, nyugalom és biztonság lengi körül, ahhoz képest, hogy a bizonytalanságban kell létezni” – idézte fel korábbi tapasztalatait.

Kisfaludy Anett csapatkapitány hangsúlyozta: nagy visszaigazolása ez az elvégzett munkának és a pályán nyújtott teljesítménynek, nyugalmat jelent az újabb hosszú távú támogató. Társaival örülnek az egyre nagyobb figyelemnek és nagyon várják a szezont, amelyben szeretnék a legjobbjukat nyújtani, ezzel meghálálva a támogatást. A Ferencvárostól érkezett Szöllősi-Zácsik Szandra az MTI-nek arról beszélt, hogy jól sikerült a beilleszkedése a nagyon fiatal együttesbe, és a felkészülés is. A zöld-fehérek ellen felszabadult játékot és jó mérkőzést vár maguktól.