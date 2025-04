„Soha nem volt és nem is lesz olyan teniszező, mint ő!” – gyilkosságba torkollott a szovjet sportoló kálváriája

Toomas Leius 1941. augusztus 28-án született Tallinnban, értelmiségi családban. Szülei, Algi és Karl 1940 novemberében házasodtak össze, de mire Toomas megérkezett, az apát már besorozták, így fiát csupán 1944 őszén látta először.

A szülők zeneiskolába küldték, ott tehetségesnek is tartották, és nagy jövőt jósoltak neki, ő azonban a sport mellett döntött.

Toomas Leius (born 28 August 1941) is a former tennis player from Estonia who competed for the Soviet Union.

